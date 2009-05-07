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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranını indirdi

07 Mayıs 2009 18:54

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü.

Banka yönetim kurulu bugün yaptığı toplantıda, beklentiler dahilinde, gösterge niteliğindeki faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 1 olarak belirledi.

Avrupa Merkez Bankası, gecelik borçlanma oranını ise yüzde 0,25'de sabit tuttu. Banka, marjinal borçlanma oranını da 50 baz puan düşürerek yüzde 2,25'den yüzde 1,75'e indirdi.

Yeni faiz oranları 13 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Avro bölgesinde enflasyon düşük seyrederken, bazı iyileşme işaretleri görülse de ekonomi hızla daralıyor.

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