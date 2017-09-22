Avrupa Merkez Bankası: Enflasyonda olmamız gereken yerde değiliz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyona ilişkin olarak, "Henüz olmamız gereken yerde değiliz" açıklamasında bulundu. Başkan Draghi, finansal sistemin reformlar sayesinde çok daha dirençli olduğunu ifade etti.

Draghi, İrlanda’nın başkenti Dublin’de Trinity Koleji’nde genç işsizlik konusunda bir konuşma yaptı. Bloomberg'de yer alan habere göre ECB’nin resmi sitesinde yayımlanan konuşmasında genç işsizliğin yeni bir olgu olmadığını dile getiren Draghi, bunun hem döngüsel hem de uzun vadeli yapısal faktörlere bağlı olarak yükseldiğini ifade etti. Başkan, genç işsizliğin Euro Bölgesi genelinde kalıcı olmasının, iş gücü piyasalarındaki sorunların devam ettiğine işaret ettiğini bildirdi.

Genç işsizliğin sadece yapısal değil, aynı zamanda oldukça konjonktürel bir durum olduğunu savunan Draghi, "Büyük Durgunluk’ döneminde ve buna bağlı döngüsel düşüş sırasında gençlerin işsizlik oranı belirgin bir şekilde arttı. Genç işsizlik 2007- 2013te, Euro Bölgesinde yaklaşık yüzde 9 puanlık artış göstererek, genel işsizlik oranının iki katı kadar yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Reel GSYH artışı toplamda 6 milyonun üzerinde iş oluşturdu"

Şu an ise Euro Bölgesinde devam eden ekonomik toparlanmanın, iş gücü piyasasındaki koşulların iyileşmesini sağladığını aktaran Draghi, "Euro Bölgesinde reel GSYH art arda 17 çeyrektir artıyor ve toplamda 6 milyonun üzerinde iş oluşturdu. Sonuç olarak, genç işsizlik 2013'teki zirve noktasından 2016'da yüzde 24'ten yüzde 19'a düştü. Ancak 2007'deki krizin başına göre yaklaşık 4 yüzde puan daha yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, genç işsizliğin Euro Bölgesi genelinde kalıcı olmasının, iş gücü piyasalarındaki sorunların devam etmesine işaret ettiğine dikkati çekti.

İrlanda’nın da dahil olduğu bazı ülkelerde genç işsizliği azaltmada ilerlemeler sağlandığını dile getiren Draghi, şunları kaydetti:

"Daha genel olarak, Euro Bölgesi’ndeki toparlanmanın güçlenmesi genç işsizliği azaltmaya devam edecektir. Ancak, genç işsizliğin yapısal nedenlerini ele almak noktasında, işçiler arasında eşit bir koruma derecesi oluşturmak, esnek iş gücü düzenlemelerine, etkili mesleki eğitim programları, yüksek düzeyde ticaret açıklığı ve hareketliliğin toplumsal maliyetini azaltmayı desteklemek gerekli koşullardır.”



Draghi enflasyona ilişkin olarak da, "henüz olmamız gereken yerde değiliz" dedi. Başkan, finansal sistemin reformlar sayesinde çok daha dirençli olduğunu ifade etti.