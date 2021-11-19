Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyonun yüzde 2'de istikrara kavuşması konusunda kararlıyız

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, cuma günü Frankfurt Avrupa Bankacılık Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Geçici veya arz kaynaklı enflasyon şoklarıyla karşı karşıya kaldığımızda erken bir sıkılaştırmaya gitmemeliyiz" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre orta vadede enflasyon görünümünün pandemi öncesine göre daha iyi olduğunu belirten Lagarde "Yüksek enflasyonun bu aşamasını hafife almıyoruz. Ancak strateji gözden geçirmemizde, bugün karşılaştığımız duruma nasıl yaklaşacağımız konusunda anlaştık" dedi.

Orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefinde istikrara kavuşmasını sağlamaya kararlı olduklarını belirten Lagarde “Bugün enflasyon, pandeminin yarattığı istisnai koşullar tarafından büyük ölçüde yukarı itiliyor ve enflasyonun yakın vadede toparlanma hızını yavaşlatması muhtemel. Bu nedenle para politikası bugün ortaya çıkan olası istikrarsızlaştırıcı dinamiklere karşı tetikte olmalı, sabırlı ve ısrarcı kalmalıdır" ifadesini kullandı.