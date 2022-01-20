Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon kademeli olarak düşecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tedarik darboğazlarının hafiflemesiyle bu yıl kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini söyledi.

France Inter radyosunda soruları yanıtlayan Lagarde, ECB politikaları, enflasyon ve Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lagarde, Covid-19 salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunlarına ilişkin bazı istikrar işaretlerini gördüklerini bildirdi.

"Fed gibi hızlı hareket etmemize gerek yok"

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisi artan enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının da hafiflemesini beklediklerini anlatan Lagarde, "Bu (fiyatlar) 2022'de istikrar kazanacak ve kademeli olarak düşecektir." dedi.

Artan enflasyon baskılarına karşı ECB’nin politikası sorulduğunda Lagarde, Euro Bölgesi'nin ABD ekonomisinden farklı bir durumda olduğunu da belirterek, ECB'nin Fed ile aynı şekilde hareket etmesi için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Lagarde, "ABD ekonomisinin toparlanma döngüsü Avrupa'nın önünde. Bu nedenle bizim, Fed'in yapacağı öngörülen şekilde hızla hareket etmemize gerek yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Faiz sinyali

ECB Başkanı Lagarde, fiyat artışlarına para politikası önlemleriyle tepki vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

Euro Bölgesi'nde mevcut yüksek enflasyon seviyesine rağmen, Lagarde, faiz oranlarında hızlı bir dönüşün söz konusu olmadığı sinyalini de verdi.

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya'da 10 yıllık tahvillerin 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 0'ın üzerine çıkmasıyla ilgili olarak da Lagarde, “Tahvil getirileri tekrar yükselirse, bu ekonominin temelleri gelişiyor anlamına gelir.” diye konuştu.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyonun, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalması dikkati çekiyor. (AA)