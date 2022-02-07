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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak

"Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor"

07 Şubat 2022 20:02

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yüksek enflasyonun sürmesini bekliyor. ECB Başkanı Lagarde, "Enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor" dedi.

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