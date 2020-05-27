Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomi, en kötü durum senaryosuna yakın

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde üretimin yüzde 8 ila yüzde 12 daralacağını ve daha ılımlı bir senaryo için tahminlerin artık gündem dışı kaldığını söyledi.

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hükümetler büyük teşvik paketleri açıklarken, bütçe açıkları ile borç seviyelerinin yükselmesi ve bu durumun finansal yansımalarının nesiller boyu hissedilmesi bekleniyor.

Lagarde'a göre, Euro Bölgesi ekonomisi bu yıl, ECB'nin daha kötümser tahminlerine paralel olarak bir daralma ile karşı karşıya. Lagarde, katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde, Euro Bölgesi'nde üretimin muhtemelen yüzde 8 ila yüzde 12 daralacağını ve daha ılımlı bir senaryo için tahminlerin artık gündem dışı kaldığını söyledi.

Lagarde, "Birkaç gün içinde, haziran başında rakamlarımızı açıkladığımızda daha iyi bir fikre sahip olacağız, ancak muhtemelen orta ila şiddetli senaryolar arasında bir yerde olacağız" şeklinde görüş bildirdi.

"Hiçbir şey yapmamak daha kötü olurdu"

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da, Koronavirüs salgını nedeniyle Euro Bölgesi hükümetlerinin açıkladığı teşvik paketlerinin borç seviyelerini artıracağını ancak başka bir alternatif bulunmadığını söyledi. Guindos, "Salgının sonunda tabii ki daha yüksek kamu borç oranları olacak ancak hiçbir şey yapmamak daha kötü olurdu" dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük iki ekonomisine sahip Almanya ve Fransa, 500 milyar Euro'luk yeni teşvik paketi konusunda anlaşmaya varmıştı. ECB de, hükümet tahvillerini satın alarak teşvik paketlerini fonluyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Japonya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en borçlu ülkelerinden olan İtalya’da toplam kamu borcunun milli gelire oranının 20 puan artışla yüzde 156 seviyesine yükselmesini öngörüyor.