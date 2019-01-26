Atatürk resimli "0 Euro"

"0 Euro Bank Notes" isimli şirket Atatürk resimli 'Euro' bastı. Türk koleksiyonerin çalışmaları sonucunda basılan para piyasada kullanılan euro ile aynı özelliklerde bulunuyor. Para, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.

Para, Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü süreç sonucunda basıldı.

Söz konusu para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalitesinde ve özelliklerinde basıldı. Koleksiyoner Honaş, bundan sonraki amacı ise bir ‘Cumhurbaşkanları Serisi’ oluşturmak. Honaş, konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak.

HaberTürk'te yer alan haberin tamamı için tıklayın

Haberin Avrupa Merkez Bankası tarafından basıldığı iddiası hakkında teyit.org'un derlediği bilgiler için tıklayın