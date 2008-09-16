Avrupa Merkez Bankaları para pompalıyor

Avrupa merkez bankaları, Lehman Brothers’ın iflası sonrası sıkışan piyasaların likidite sorunun çözmek için piyasalara taze para verdiler.



Avrupa Merkez Bankası (AMB), bugün 70 milyar Euro piyasaya sürdü. Avrupa Merkez Bankası, dün de 30 milyar avro piyasaya vermişti.



Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası ise piyasalara 25,2 milyar Euro nakit sağladı.



İsviçre Merkez Bankası da, piyasalara 5 milyar Euro enjekte etti.



Avrupa'daki merkez bankaları tarafından piyasaya verilen nakit paranın, bankalar tarafından anında eritildiği vurgulanıyor.

