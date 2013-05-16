Avrupa Ligi'nin şampiyonu Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea, Benfica'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Portekiz'in Benfica takımı ile İngiliz ekibi Chelsea, UEFA Avrupa Ligi final maçında Amsterdam'da karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında her iki takımın da çabası gol için yeterli olmadı ve maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada ikinci bölümüne etkili başlayan Chelsea 60. dakikada Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 67. dakikasında kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen Cardozo, topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 90+3. dakikasında Chelsea, Ivanovic'in attığı golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşma, Chelsea'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan notlar

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Portekiz temsilcisi Benfica ile İngiltere'nin Chelsea ekibinin oynadığı UEFA Avrupa Ligi finaline futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce Arena Stadı'na gelen İngiliz ve Portekizli taraftarlar, takımlarına destek verdi. 53 bin kapasiteli Arena Stadı'nın günler öncesinden tükenen biletlerin önemli bölümü finale kalan iki takım taraftarlarına ayrıldı. Satılan biletlerin 10'ar bini İngiliz ve Portekiz taraftarlara tahsis edilirken, kalanı diğer futbolseverlere satıldı. Taraftarlar son bir umutla bilet bulabilmek için stada akın ederken, karaborsaya düşen biletlerin normal fiyatın çok üstünde satıldığı belirtildi.



İngiliz ve Portekizli taraftarlar arasında bir gerginlik yaşanmaması için üst düzey önlemler alan Amsterdam emniyeti, bu kapsamda 600 polis görevlendirdi. Polis ekipleri, Schiphol Havaalanı, şehir merkezi ve stadın etrafında güvenlik önlemi alarak taşkınlık çıkmasını engellemeye çalıştı.

Amsterdam'ın 4. ev sahipliği

UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı 19 Nisan'dan bu yana farklı platformlarda futbolseverle buluşturan Amsterdam kenti, şimdiye kadar UEFA tarafından 4 kez bu düzeyde bir finale ev sahipliği yapmakla görevlendirildi. Amsterdam'da 1962'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1977'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve 1998 yılında Şampiyonlar Ligi Finali oynanmıştı.

Chelsea'da Hazard ve Teryy forma giyemedi

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra tüm gücüyle UEFA Avrupa Ligi'ne yönelen İngiliz ekibinde, son oynadığı lig maçında sakatlanan Belçikalı Hazard ve Teryy, Benfica karşısında forma giyemedi.

Benfica'da ise Uruguaylı Maxi Pereira, cezası nedeniyle kadroya alınmadı.