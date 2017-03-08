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Spor

Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Beşiktaş, perşembe günü Olympiakos deplasmanına çıkacak

08 Mart 2017 13:31

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının son 16 turu ilk karşılaşmaları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında kalan tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 23.05'te Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında Dinamo Kiev'e 6-0 yenildiği maçtaki yönetimi nedeniyle eleştirilen İskoç hakem Craig Thomson, Celta Vigo-Krasnodar müsabakasında düdük çalacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 16 Mart'taki rövanş mücadeleleri sonunda belli olacak.

Yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

21.00 Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)

23.05 Gent (Belçika) - Genk (Belçika)

23.05 Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş

23.05 Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)

23.05 Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.05 Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

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