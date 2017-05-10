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Spor

Avrupa Ligi'nde sezonun yükselen yıldızı Doncic

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun yükselen yıldızı, Real Madrid'in 18 yaşındaki oyuncusu Luka Doncic oldu

10 Mayıs 2017 23:08

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun yükselen yıldızı, Real Madrid'in 18 yaşındaki oyuncusu Luka Doncic oldu.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Doncic, başantrenörlerin katıldığı oylama sonucunda 22 yaş ve altındaki basketbolculara verilen "yükselen yıldız" ödülüne layık görüldü.

Doncic'in ardından Darüşşafaka Doğuş'tan Ante Zizic'in ikinci olduğu oylamada, Kızılyıldız MTS'den Marko Guduric ve Baskonia'dan Ilimane Diop üçüncü sırayı aldı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 33 maçta ortalama 19 dakika 54 saniye sahada kalan Sloven basketbolcu Doncic, 8,1 sayı, 4,5 ribaunt, 4,3 asist istatistikleriyle oynadı.

Turnuvada yükselen yıldız ödülünü daha önce Nikola Mirotic ve Bogdan Bogdanovic ikişer, Erazem Lorbek, Andrea Bargnani, Rudy Fernandez, Danilo Gallinari, Novica Velickovic, Ricky Rubio, Kostas Papanikolaou ve Alex Abrines birer kez kazanmıştı.

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Luka DoncicReal MadridAvrupa Ligi

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