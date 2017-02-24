THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Kızılyıldız MTS'ye deplasmanda 77-58 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Ergin Ataman, play-off şanslarını kaybetmelerine rağmen kalan maçlarda daha iyi mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Eurosport'un haberine göre, Belgrad'da Aleksandar Nikolic Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, play-off şansını daha önce kaybettiklerini anımsatarak, hedefleri olmadan böyle bir atmosferde oynamanın kendileri için kolay olmadığını ifade etti.

Özellikle maçın ilk yarısında Kızılyıldız MTS'nin agresif savunmasına karşı sarı-kırmızılı oyuncuların konsantre olamadığını aktaran Ataman, ev sahibi takımın Branko Lazic'in üç sayılık basketleriyle maça iyi başladığını kaydetti.

İkinci devrede yedek oyunculara şans verdiğini ve sonrasında oyunun Kızılyıldız MTS için daha kolay hale geldiğini söyleyen Ataman, "Her ne kadar hedefimize ulaşma şansımızı yitirmiş olsak da Avrupa Ligi'nde kalan maçlarımızda daha iyi mücadele etmeliyiz." şeklinde konuştu.