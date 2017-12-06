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Spor

Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor 

C Grubu'nda Medipol Başakşehir'in sahasında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlayacağı haftada, I Grubu'nda bulunan Atiker Konyaspor ise aynı ülkeden Vitoria Guimaraes ile deplasmanda karşılaşacak İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçla

06 Aralık 2017 13:24

C Grubu\'nda Medipol Başakşehir\'in sahasında Portekiz ekibi Braga\'yı ağırlayacağı haftada, I Grubu\'nda bulunan Atiker Konyaspor ise aynı ülkeden Vitoria Guimaraes ile deplasmanda karşılaşacak

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi\'nde grup aşamasının son maçları, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi\'nin 6. haftasında yarın 24 maç oynanacak.
Arsenal, Atalanta, Braga, Dinamo Kiev, FCSB, Lazio, Olympique Lyon, Milan, Nice, Östersunds, Partizan, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Salzburg, Villarreal ve Zenit\'ten sonra son 32 turuna yükselecek takımlar, 6. hafta
maçlarının ardından belirlenecek.
C Grubu\'nda yer alan Medipol Başakşehir, saat 21.00\'de başlayacak maçta sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor ise TSİ 23.05\'te oynanacak I Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes\'e konuk olacak.
Ligde 6. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
21.00 Slavia Prag (Çekya) - Astana (Kazakistan)
21.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
21.00 Young Boys (İsviçre) - Skenderbeu (Arnavutluk)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
21.00 Medipol Başakşehir - Braga (Portekiz)
21.00 Hoffenheim (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan)
21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Milan (İtalya)
21.00 Austria Wien (Avusturya) - AEK (Yunanistan)
21.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Everton (İngiltere)
21.00 Atalanta (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Sheriff (Moldova)
21.00 Zlin (Çekya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.05 FCSB (Romanya) - Lugano (İsviçre)
23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya)
23.05 Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus)
23.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - Köln (Almanya)
23.05 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Atiker Konyaspor
23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
23.05 Hertha Berlin (Almanya) - Östersunds (İsveç)
23.05 Zorya (Ukrayna) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.05 Vitesse (Hollanda) - Nice (Fransa)
23.05 Zulte Waregem (Belçika) - Lazio (İtalya)
23.05 Real Sociedad (İspanya) - Zenit (Rusya)
23.05 Vardar (Makedonya) - Rosenborg (Norveç)
 

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