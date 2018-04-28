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Spor

Avrupa Ligi'nde Final-Four'a kalan takımlar belli oldu

İSTANBUL,(DHA) THY Avrupa Ligi'nde Final-Four'a kalan takımlar belli oldu

28 Nisan 2018 02:53

İSTANBUL,(DHA)

THY Avrupa Ligi\'nde Final-Four\'a kalan takımlar belli oldu. 18-20 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan\'ın başkenti Belgrad\'da oynanacak olan Final-Four\'a son kalan takımlar Real Madrid ve CSKA Moskova aldı.
Dün akşam oynanan karşılaşmalarda İspanya\'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımı eleyen ve Fenerbahçe Doğuş ve Yunanistan\'ın Olympiakos takımını eleyen Zalgiris Kaunas Final-Four\'a kalan ilk takım olmuştu. 
Bugün ise Rusya\'nın Khimki takımını deplasmanda 89-88\'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1\'e getiren CSKA Moskova ve Yunanistan\'ın Panathinaikos ekibini 89-82 skorla mağlup edip seride durumu 3-1 yapan Real Madrid Final-Four\'a kalan son iki takım oldu. 
18 Mayıs tarihinde oynanacak yarı final mücadelelerinde eşleşmeler şöyle:
Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas
Real Madrid - CSKA Moskova

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