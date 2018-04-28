İSTANBUL,(DHA)

THY Avrupa Ligi\'nde Final-Four\'a kalan takımlar belli oldu. 18-20 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan\'ın başkenti Belgrad\'da oynanacak olan Final-Four\'a son kalan takımlar Real Madrid ve CSKA Moskova aldı.

Dün akşam oynanan karşılaşmalarda İspanya\'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımı eleyen ve Fenerbahçe Doğuş ve Yunanistan\'ın Olympiakos takımını eleyen Zalgiris Kaunas Final-Four\'a kalan ilk takım olmuştu.

Bugün ise Rusya\'nın Khimki takımını deplasmanda 89-88\'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1\'e getiren CSKA Moskova ve Yunanistan\'ın Panathinaikos ekibini 89-82 skorla mağlup edip seride durumu 3-1 yapan Real Madrid Final-Four\'a kalan son iki takım oldu.

18 Mayıs tarihinde oynanacak yarı final mücadelelerinde eşleşmeler şöyle:

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas

Real Madrid - CSKA Moskova