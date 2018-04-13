T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu tamamlandı

Yarı finale yükselen takımlar; Arsenal, Atletico Madrid, Salzburg ve Marsilya oldu İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları, bugün oynanan ikinci ayak maçlarının ardından tamamlandı

13 Nisan 2018 02:59

Yarı finale yükselen takımlar; Arsenal, Atletico Madrid, Salzburg ve Marsilya oldu

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları, bugün oynanan ikinci ayak maçlarının ardından tamamlandı.
Avrupa Ligi\'nde yarı finale yükselen takımlar Arsenal (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya) ve Marsilya (Fransa) olurken, veda eden takımlar ise CSKA Moskova (Rusya), RB Leipzig (Almanya), Sporting (Portekiz) ve Lazio (İtalya) oldu.
Yarı final kura çekimi yarın İsviçre\'nin Nyon kentinde yapılacak.
Çeyrek finalde alınan sonuçlar şu şekilde:
İKİNCİ MAÇ (İLK MAÇ)
CSKA Moskova - Arsenal: 2-2 (1-4)
Sporting - Atletico Madrid: 1-0 (0-2)
Marsilya - RB Leipzig: 5-2 (0-1)
Salzburg - Lazio: 4-1 (2-4)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YarıArsenal Atletico Madrid SalzburgMarsilyaAvrupa LigiArsenalAtletico MadridSalzburg AvusturyaMarsilya FransaCSKA Moskova Rusya RB Leipzig Almanya Sporting PortekizLazioNyonMAÇMAÇ CSKA MoskovaRB Leipzig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24