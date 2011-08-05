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Spor

AVRUPA LİGİ PLAY

05 Ağustos 2011 19:04

-AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KARŞILAŞACAK TAKIMLAR ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak takımlar, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Eşleşmeler şöyle oldu: Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan) Atletico Madrid (İspanya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz) Shamrock Rovers (İrlandra) - Partizan (Sırbistan) Metalist Kharkiv (Ukrayna) - Sochaux (Fransa) Beşiktaş (Türkiye) - Alania Vladikavkaz (Rusya) Rosenborg (Norveç) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum kesimi) Vorskla Poltava (Ukrayna) - Dinamo Bükreş (Romanya) Bursaspor (Türkiye) - Anderlecht (Belçika) Roma (İtalya) - Slovan Bratislava (Slovakya) Olympiakos Volos (Yunanistan) - Paris Saint-Germain (Fransa) Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya) Ekranas (Litvanya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) PAOK (YUnanistan) - Karpaty Lviv (Ukrayna) Trabzonspor (Türkiye) - Athletic Bilbao (İspanya) Hearts (İskoçya) - Tottenham (İngiltere) Maribor (Slovenya) - Rangers (İskoçya) Steaua Bükreş (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan) Nordsjaelland (Danimarka) - Sporting Lizbon (Portekiz) Dnipro Dnipropetrovsk (Ukrayna) - Fulham (İngiltere) Lokomotiv Moskova (Rusya) - Spartak Trnava (Slovakya) Sion (İsviçre) - Celtic (İskoçya) Slask Wroclaw (Polonya) - Rapid Bükreş (Romanya) Litex Lovech (Bulgaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Lazio (İtalya) - Rabotnicki (Makedonya) Nacional (Portekiz) - Birmingham City (İngiltere) PSV Eindhoven (Hollanda) - Ried (Avusturya) FC Thun (İsviçre) - Stoke City (İngiltere) Aalesunds (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda) Vaslui (Romanya) - Sparta Prag (Çek C.) AC Omonia (Kıbrıs Rum kesimi) - Salzburg (Avusturya) Zestafoni (Gürcistan) - Brugge (Belçika) Hannover (Almanya) - Sevilla (İspanya) HJK Helsinki (Finlandiya) - Schalke (Almanya) Dinamo Tiflis (Gürcistan) - AEK Atina (Yunanistan) Rennes (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan) Gaz Metan Medias (Romanya) - Astria Vienna (Avusturya) Braga (Portekiz) - Young Boys (İsviçre) Standard Liege (Belçika) - Helsingborgs (İsveç)

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