Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.
Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final:
Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)
Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)
Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)
Yarı final:
Granada-Manchester United / Ajax -Roma
Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag
Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan’da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs’ta yapılacak.