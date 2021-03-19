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Spor

Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

19 Mart 2021 15:36

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. 

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final:

Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

Yarı final:

Granada-Manchester United / Ajax -Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag

Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan’da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs’ta yapılacak.

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