Avrupa Ligi grupları kuraları çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.
Beşiktaş, I Grubu'nda; Genk, Malmö ve Sarpsborg'la; Fenerbahçe ise D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti.
Kupa Şampiyonu Akhisarspor'un rakipleri ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standart Liege takımları oldu.
İlk iki sırayı alan takımların bir üst tura çıkacağı turnuvanın ilk maçları 20 Eylül'de oynanacak.
Final maçı ise 29 Mayıs'ta Bakü'de.
Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle oluştu.
Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zürih, AEK Larnaca
FC Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg
Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag
Anderlecht,
, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava
Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla
Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange
Villareal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers
Lazio, Marsilya Frankfurt, Apollon
, Genk, Malmö, Sarpsborg
Sevilla, Krasnodar, Standart Liege,
Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec
Chelsea, PAOK, Bate Borisov, Vidi