Avrupa Ligi grupları kuraları çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.

Beşiktaş, I Grubu'nda; Genk, Malmö ve Sarpsborg'la; Fenerbahçe ise D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti.

Kupa Şampiyonu Akhisarspor'un rakipleri ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standart Liege takımları oldu.

İlk iki sırayı alan takımların bir üst tura çıkacağı turnuvanın ilk maçları 20 Eylül'de oynanacak.

Final maçı ise 29 Mayıs'ta Bakü'de.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle oluştu.

Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zürih, AEK Larnaca

FC Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

Anderlecht, , Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla

Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange

Villareal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers

Lazio, Marsilya Frankfurt, Apollon

, Genk, Malmö, Sarpsborg

Sevilla, Krasnodar, Standart Liege,

Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

Chelsea, PAOK, Bate Borisov, Vidi