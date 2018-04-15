T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa kupalarını hedefleyen Kayserispor, kümede kalma mücadelesi veren Gençler'i devirdi

Gençler, kümede kalma yolunda rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek

15 Nisan 2018 16:20

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 28. dakikada Atila Turan'ın serbest vuruşunda top direkten döndü, dönen topu iyi takip eden Fernando Boldrin golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada ilk golü atan Boldrin'in pasında topla buluşan William De Amorim sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Kayserispor devreye 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Gençlerbirliği 55. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü, dönen topa hamle yapmak isteyen Rahmetullah Berişbek'e yapılan faul sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada Sessegnon penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skor 2-1'e geldi. 77. dakikada Deniz Türüç Kayserispor'u tekrar rahatlatan gole imza attı ve skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada son sözü Gençlerbirliği adına 87. dakikada Petar Skuletic söyledi ve karşılaşma 3-2'lik skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 44'e yükseltirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.

 

Kayserispor: Lung, Kana Biyik, Atila, Oleksandr, Sapunaru, Boldrin, Deniz, Badji, Gyan

Gençlerbirliği: Hopf, Pogba, Uğur, Palitsevich, Zeki, Diallo, Alper, Luccas, Sessegnon, Deniz

ETİKETLER

KayserisporGençlerbirliğiSpor Toto Süper LigKayseri29 hafta32

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24