Avrupa kupalarını hedefleyen Kayserispor, kümede kalma mücadelesi veren Gençler'i devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 28. dakikada Atila Turan'ın serbest vuruşunda top direkten döndü, dönen topu iyi takip eden Fernando Boldrin golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada ilk golü atan Boldrin'in pasında topla buluşan William De Amorim sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Kayserispor devreye 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Gençlerbirliği 55. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü, dönen topa hamle yapmak isteyen Rahmetullah Berişbek'e yapılan faul sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada Sessegnon penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skor 2-1'e geldi. 77. dakikada Deniz Türüç Kayserispor'u tekrar rahatlatan gole imza attı ve skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada son sözü Gençlerbirliği adına 87. dakikada Petar Skuletic söyledi ve karşılaşma 3-2'lik skorla sonuçlandı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 44'e yükseltirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.

Kayserispor: Lung, Kana Biyik, Atila, Oleksandr, Sapunaru, Boldrin, Deniz, Badji, Gyan

Gençlerbirliği: Hopf, Pogba, Uğur, Palitsevich, Zeki, Diallo, Alper, Luccas, Sessegnon, Deniz