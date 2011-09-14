-Avrupa Kupalarında Türk-İsrail futbol takımlarının maçları İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Beşiktaş'ın, Maccabi Tel Aviv takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçıyla birlikte Türk ve İsrail futbol takımları Avrupa kupalarında 16. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke ekipleri arasında daha önce oynanan 15 maçta Türk takımları 7 galibiyet, 6 da beraberlik alırken, sadece 2 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda Türk ekiplerinin attığı toplam 25 gole, İsrail takımları 9 golle yanıt verebildi. Beşiktaş, daha önce İsrail takımlarıyla 1 kez eşleşirken, oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Maccabi Haifa takımıyla eşleşen Beşiktaş, İstanbul'da 1-1, deplasmanda da 0-0 berabere kalarak kupadan elendi.