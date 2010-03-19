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Spor

Avrupa Kupaları'nda kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

19 Mart 2010 02:00

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı finalle Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri  İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belli oldu.



UEFA Avrupa Ligi kuralarına, İngiltere'den Fulham ve Liverpool, Portekiz'den Benfica, Belçika'dan Standard Liege, İspanya'dan Valencia ve Atletico Madrid, Almanya'dan Hamburg ve Wolfsburg takımları katıldı.

Kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

Çeyrek Final:

Fulham-Wolfsburg
Hamburg-Standard Liege
Valencia-Atletico Madrid
Benfica-Liverpool
     
Yarı Final:

- Hamburg-Standard Liege eşleşmesinin galibi ile Fulham-Wolfsburg eşleşmesinin galibi
- Valencia-Atletico Madrid eşleşmesinin galibi ile Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibi
    
Çeyrek final ilk maçlarının 1 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmalarının ise 8 Nisan Perşembe günü oynanacağı ligde, yarı final mücadeleleri 22 ve 29 Nisan'da, final ise 12 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi kuraları da belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fransa'nın iki temsilcisi rakip olurken Barcelona, Arsenal'e çıktı.

6 ülkeden 8 takım eşleşti

Şampiyonlar Ligi'nde 1998-99'dan beri yapılan en renkli kura çekimi gerçekleşti. 6 ülkeden 8 takım birbirlerine rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra yarı finaldeki eşleşmelerin de gerçekleştiği kura çekimi UEFA'nın merkezi Nyon'da yapıldı.

Nyon'daki törende UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino ve Madrid'deki finalin elçisi olan Emilio Butragueno kura çekimini gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 30-31 Mart'ta ve rövanşları da bir sonraki hafta 6-7 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları ise 20-21 Nisan ile 27-28 Nisan'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 22 Mayıs'da İspanyol ekibi Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanacak

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri

1. Eşleşme: Lyon - Bordeaux
2. Eşleşme: Bayern Münih - Manchester United
3. Eşleşme: Arsenal - Barcelona
4. Eşleşme: Inter - CSKA Moskova

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri

2. Eşleşme Galibi - 1. Eşleşme Galibi
4. Eşleşme Galibi - 3. Eşleşme Galibi

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