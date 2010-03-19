Avrupa Kupaları'nda kuralar çekildi

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Şampiyonlar Ligi kuraları da belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kuralarına, İngiltere'den Fulham ve Liverpool, Portekiz'den Benfica, Belçika'dan Standard Liege, İspanya'dan Valencia ve Atletico Madrid, Almanya'dan Hamburg ve Wolfsburg takımları katıldı.Kupada eşleşmeler şöyle oluştu:Fulham-WolfsburgHamburg-Standard LiegeValencia-Atletico MadridBenfica-Liverpool- Hamburg-Standard Liege eşleşmesinin galibi ile Fulham-Wolfsburg eşleşmesinin galibi- Valencia-Atletico Madrid eşleşmesinin galibi ile Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibiÇeyrek final ilk maçlarının 1 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmalarının ise 8 Nisan Perşembe günü oynanacağı ligde, yarı final mücadeleleri 22 ve 29 Nisan'da, final ise 12 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak.Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fransa'nın iki temsilcisi rakip olurken Barcelona, Arsenal'e çıktı.Şampiyonlar Ligi'nde 1998-99'dan beri yapılan en renkli kura çekimi gerçekleşti. 6 ülkeden 8 takım birbirlerine rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra yarı finaldeki eşleşmelerin de gerçekleştiği kura çekimi UEFA'nın merkezi Nyon'da yapıldı.Nyon'daki törende UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino ve Madrid'deki finalin elçisi olan Emilio Butragueno kura çekimini gerçekleştirdi.Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 30-31 Mart'ta ve rövanşları da bir sonraki hafta 6-7 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları ise 20-21 Nisan ile 27-28 Nisan'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 22 Mayıs'da İspanyol ekibi Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanacak1. Eşleşme: Lyon - Bordeaux2. Eşleşme: Bayern Münih - Manchester United3. Eşleşme: Arsenal - Barcelona4. Eşleşme: Inter - CSKA Moskova2. Eşleşme Galibi - 1. Eşleşme Galibi4. Eşleşme Galibi - 3. Eşleşme Galibi