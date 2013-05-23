Avrupa Kupaları'nda hangi takım hangi turdan başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibini bulması ile önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek takımlarımızın sıralaması da belli oldu.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesine doğrudan grup aşamasında başlayacak. Sarı kırmızılılar kuraya 3. torbadan girecek.



Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ikinci takımımız Fenerbahçe, gruplara kalmak için iki tane ön eleme turu oynayacak.



Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi nedeniyle Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden kupa finalisti Trabzonspor, gruplara katılmak için 3 tane ön eleme turunda mücadele edecek.

Süper Lig’i 3. sırada bitiren Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 1 tane, 4. olan Bursaspor da 2 tane ön eleme turu oynayacak.