-AVRUPA KULÜPLERİNDEN FIFA'YA ÇAĞRI CENEVRE (A.A) - 07.09.2010 - Uluslararası maç takvimine tepki gösteren Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Avrupa kulüplerinde oynayıp, milli takıma çağrılan futbolcuların sakatlıklara karşı sigortalanmasını istedi. Rummenigge, yaptığı açıklamada, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) uluslararası maç takvimine tepki gösterdi. Rummenigge, futbolcuların milli maçlarda sakatlanma riskiyle ilgili, ''Oyuncularımızdan vazgeçmek artık bizim için kabul edilemez bir hale geldi. Sakatlanmaları halinde de ücretlerini ödemek zorundayız'' dedi. FIFA'nın ve UEFA'nın bu konuya çözüm bulmasını isteyen Rummenigge, FIFA'nın, Dünya Kupası'ndan elde ettiği milyar dolarlık gelirin bir bölümünü, futbolcuların sigortalanmasına ayırmasını teklif etti. ECA Başkanı, uluslararası maç fikstürünün değişmesi gerektiğini savundu.