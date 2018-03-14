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Spor

Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya aldı

Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girip hakemleri tehdit etmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti

14 Mart 2018 17:51

Avrupa Kulüpler Birliği, PAOK'un üyeliğini askıya alma kararını, futbol karşılaşmalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla gerekçelendirdi.

Yunanistan Ligi AEK ile oynanan maçta PAOK Başkanı İvan Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi nedeniyle süresiz ertelenirken Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) devreye girdi.

ECA, internet sitesinden yaptığı açıklamada, PAOK'un üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

Açıklamada, futbol karşılaşmalarındaki düzeni ve spor camiasının birliğini korumak amacıyla PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliği'ndeki üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

Savvidis'in belindeki tabancayla sahaya girip hakemleri tehdit etmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti.

Ardından Yunan hükümeti, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'nin süresiz durdurulmasına karar vermişti.

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