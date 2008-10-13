Avrupa krize karşı Gordon Brown’un planını örnek aldı

Dün İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un da katılımıyla Paris'te bir araya gelen ve Euro bölgesini oluşturan 15 Avrupa Birliği üyesi, mali krizle mücadeleye yönelik ortak bir plan üzerinde anlaşmıştı. İngiliz gazetelerinin ortak görüşü, Euro bölgesini oluşturan Avrupa ülkeleri, kriz karşısında ayakta kalmak için İngiltere'nin planını örnek aldı.



Bugünkü gazetelerde, İngiltere Başbakanı Gordon Brown'u öven yazıların sayısı bir hayli fazla. Örneğin Financial Times'tan Wolfgang Münchau "Brown Avrupa'ya liderlik dersi veriyor", Times'tan Anatoly Kaletsky ise "Avrupa, kendisi için beklenmedik bir entellektüel rehber buldu: Gordon Brown" demiş. Guardian yazarı Jackie Ashley'e göre de, küresel mali krizle birlikte "Ciddi siyaset geri döndü ve Brown yeniden ayağa kalkabilir".



Independent da İngiltere Başbakanı Gordon Brown'a desteğin arttığını vurguluyor. Ancak gazete başyazısında "Bu Brown'a seçim kazandırmayacaktır" diyor. Brown için gerçek sınavın daha sonra, vergiler arttığı, evlerini kaybedenlerin sayısı çoğaldığı zaman geleceğini vurgulayan Independent'ın başyazısında başbakana bir hatırlatma da var:



"Brown günümüzün Churchill'i olduğu hissine kapılıyor olabilir ancak bu muhtemelen onu kurtarmayacaktır. Churchill de, seçmenler onun bir savaş kahramanı olarak tartışılmayacak hünerlerinin, partisinin hatalarına ağır basmadığını kararlaştırdıklarında, 1945'te seçim kaybetmişti." (BBC)

