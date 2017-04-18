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Deutsche Welle

Avrupa Konseyi'nin referandumda manipülasyon şüphesi sürüyor

Türkiye’de referandum sürecini izleyen Avrupa Konseyi gözlem heyetinin Avusturyalı üyesi Alev Korun, 2,5 milyon oyun manipüle edilmiş olabileceğine dair şüpheler olduğunu ifade etti.

18 Nisan 2017 16:04

Türkiye'deki referandum sürecini izlemekle görevli Avrupa Konseyi gözlem heyetinin Avusturyalı üyesi ve aynı zamanda Avusturya Yeşiller Partisi İnsan Hakları Sözcüsü olan Alev Korun, Avusturya Radyosu'na yaptığı açıklamada, 'yaklaşık 2,5 milyon oyun manipüle edilmiş olabileceğine dair şüpheler var" dedi.

Korun, şikayetlerin referandumun sonucunu değiştirecek boyutta olduğunu da vurguladı ve resmi mühürlü olmayan oy pusulalarının kullanılmasına da izin verildiğini belirtti. CHP referandumun iptali için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacak.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden (AKPM) gözlemciler, pazartesi günü Ankara'da düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'deki referandum süreci ve seçim günü yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin tespitlerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Gözlemciler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını belirtmişti. AGİT, tüm referandum sürecine ilişkin nihai raporunu Haziran ayında açıklayacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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