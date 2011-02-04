-AVRUPA KONSEYİ'NİN DİNİ AZINLIKLAR TALEBİ STRASBOURG (A.A) - 04.02.1011 - Avrupa Konseyi, Türkiye'den, "dini azınlıkların haklarının daha iyi korunmasını" istedi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Thomas Hammarberg, Türk hükümetine yazdığı mektupta, "dini azınlıkların kendi inançlarını daha özgür bir şekilde yerine getirme konusunda son dönemde olumlu adımlar atıldığını, ancak bazı önemli konularda hala eksikliklerini bulunduğunu" belirtti. Dini azınlıkların ibadet yerlerinin korunması konusunda son dönemde alınan tedbirlerin memnuniyet verici olduğu ifade edilen mektupta, yine "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dini azınlıklara yönelik nefret ve düşmanlık içeren yayınların engellenmesiyle ilgili talimatının olumlu bir yaklaşım olduğu" kaydedildi. Heybeliadada'daki Ruhban okulunun açılması tavsiyesinin yer aldığı mektupta, AİHM'in dini özgürlüklerle ilgili aldığı kararların yavaş uygulanmasından endişe duyulduğu belirtildi. Mektupta, AİHM'in 2007 yılında bir Alevi ailenin zorunlu din dersleriyle ilgili başvurusuna ilişkin aldığı karara atıfta bulunularak, mahkemenin dini eğitimin tarafsız ve çoğulcu olmasını istediği hatırlatıldı. Hammarberg tarafından yazılan söz konusu, "Alevilere, dini inançlarını yerine getirilmesi için az mali kaynak ayrılmasıyla şikayetine ilişkin hükümetin tedbir alıp almadığı" da soruldu. Mektupta, yine AİHM kararı gereği, nüfus cüzdanlarında din ibaresinin yer almasına ilişkin Türkiye aleyhine verdiği karara ilişkin bir çözüm bulunması istendi.