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Dünya

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı: AB üyesi bir ülkeyi tehdit etmeyin

Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile bir araya geldi

13 Şubat 2018 23:50

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.

AB liderler toplantısına başkanlık eden Tusk, Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuktan sonra açıklama yaptı. Tusk, Türkiye'nin 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesini' istedi.

Güney Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

 

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