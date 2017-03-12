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Avrupa Konseyi'nden Hollanda açıklaması

AKPM Başkanı Agramunt, Türkiye ve Avrupalı ortakları arasında artan gerilimin endişe yarattığını belirtti

12 Mart 2017 06:59

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt, Türkiye ile Avrupalı ortakları arasında yükselen gerilimin endişe verici olduğunu belirtti.

Agramunt, Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik muamelesi sonrası artan gerilime ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amsterdam uçuşunun iptal edilmesi sonrası Türkiye ve Avrupalı ortakları arasında yükselen gerilimden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

Agramunt, AKPM Onursal Başkanı da olan Çavuşoğlu ile beraber görüldüğü bir fotoğrafı da yine sosyal medya hesabından paylaştı. 

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