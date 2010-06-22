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Dünya

Avrupa Konseyi'nden Halkalı saldırısına kınama

Avrupa Konseyi, İstanbul Halkalı'daki terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - İstanbul'da sabah 07:15'te 4 askerin şehit olduğu ve 1 asker çocuğunun hayatını yitirdiği, askeri personel taşıyan sivil bir otobüse düzenlenen bombalı saldırı, Avrupa Konseyi tarafından "şiddetle" kınandı. 

Avrupa Konseyi, İstanbul Halkalı'daki terör saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı Antonio Miloşki ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkalı'daki saldırıyla ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, ''içinde bir çocuğun da ölmesine yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ''Bu tür katliamlar hiçbir zaman zafer getirmez, üzüntü ve öfke getirir. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz ve onların acısını paylaşıyoruz. Türkiye'de son günlerde terörün tırmanması ciddi bir endişe yaratıyor. Terör, Avrupa Konseyi'nin savunduğu ilkeleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor'' denildi.

Bu arada, AKPM üyesi parlamenterler, bölücü terör örgütünün saldırısını kınayan bir bildiriyi imzaya açtı.


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