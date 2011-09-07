-Avrupa Konseyi'nden, Filistin yönetimi için önemli karar STRASBOURG (A.A) - 07.09.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler Komisyonu, Filistin Ulusal Konseyi'ne ''demokratik ortaklık statüsü'' verilmesine yeşil ışık yaktı. Komisyonda kabul edilen karar, AKPM'nin ekim ayında düzenleyeceği genel kurul toplantısında bir kez daha tartışılarak oylanacak. Siyasi İşler Komisyonu raportörü Hollandalı parlamenter Tiny Kox tarafından kaleme alınan rapor, ''Filistin topraklarında insan haklarının korunması, hukuk devleti ve demokrasinin gelişmesini teşvik etmek açısından bu statünün verilmesinin önemine''dikkati çekiyor. Raporda, ''Akdeniz ve Arap ülkeleri halklarının daha fazla demokrasi, temel ve sosyal haklar talebinde bulunduğu bir dönemde, Filistinlilerin de siyasi kurumlarıyla, demokrasi yolunda kararlılıkla ilerlemelerinin önemine'' vurgu yapılıyor. Filistin yönetimine demokratik kurumları ve bağımsız yargıyı güçlendirmesi ve her türlü yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmesi tavsiye edilen raporda, 2012 yılında Filistin topraklarında serbest ve özgür parlamento seçimleri ve başkanlık seçimi düzenlenmesi çağrısı yapılıyor. 2009 yılında hayata geçirilen demokratik ortaklık statüsü, üye olmayan komşu ülkelerin de belirleyecekleri seçilmiş temsilcilerle, Avrupa Konseyi'nin demokrasi alanındaki tecrübelerinden faydalanmak için ilgili toplantılarına katılmalarına olanak sağlıyor. Rapor, AKPM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, Filistin'in belirleyeceği üçü asıl, üç yedek temsilci AKPM toplantılarına katılma hakkına sahip olacak.