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Dünya

Avrupa Konseyi Yunanistan'ı eleştirdi STRASBOURG (A.A)

09 Şubat 2012 21:35

-Avrupa Konseyi Yunanistan'ı eleştirdi STRASBOURG (A.A) - 09.02.2012 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Göçmen Komitesi Başkanı Giacolo Santini, kaçak engellemek için Türkiye sınırına tel örgütü duvarı kuran Yunanistan'ı eleştirdi. Santini, söz konusu duvarın ''hiçbir sorunu kesinlikle çözmeyeceğini aksine, daha büyük tehlikeler yaratıp, daha fazla can kaybına yol açacağı ''uyarısında bulundu.  ''Avrupa'ya gitmek isteyenler alternatif yollar arayacak'' diyen Santini, ''Biz bunu daha önce Akdeniz bölgesinde gördük. Engeller artırılınca göçmen yolları değişiyor. Göç yolu şimdi Türkiye'den geliyor. Ancak onlar daha sonra dağları geçerek Avrupa'ya ulaşabilmek için kuzey doğu ülkelerinden daha tehlikeli yolları deneyecektir'' dedi. Kaçak göç sorunun çözümünün başka yerde olduğunu ifade eden Santini, ''Yunanistan, yardıma ve desteğe ihtiyacı var. Avrupa büyük bir dayanışma göstermeli ve konuyla ilgili kaçak göç konusunda sorumluğu paylaşmalı'' diye konuştu.

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