Avrupa Konseyi ve BM'den OHAL açıklaması

Avrupa Konseyi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal'in (OHAL) yeniden uzatılmaması yönündeki karardan "memnuniyet duyduğunu" açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq ise "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur" dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü Daniel Holtgen, Avrupa Konseyi'nin sürekli olarak OHAL'in kaldırılması yönünde çağrıları olduğunu anımsatarak, "OHAL süresinin tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Avrupa Konseyi'nin terörle mücadele kapsamında hazırlanan kanun tasarılarının farkında olduğunu aktaran Holtgen, "Genel Sekreter Thorbjorn Jagland, bu çerçevede düzenlenen tüm mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olması gerektiğini kaydetmektedir" diye konuştu.



Holgten, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun da hızlı şekilde başvuruları değerlendirmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Holgten, bu şekilde başvuruların gözden geçirilebileceğini ve kararların verilebileceğini sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, konuya ilişkin, "Tüm temel hakların korunduğu bir iklim oluşturulduğunu görmek iyi olur" açıklamasında bulundu.