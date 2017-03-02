Avrupa Konseyi: Tutuklu milletvekillerinin başvurularını AYM ele almazsa AİHM ele alacak

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la Strazburg’ta yaptığı görüşmesi sonrasında tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Jagland, tutuklu milletvekillerinin davalarının Anayasa Mahkemesi tarafından yakın zamanda ele alınmaması halinde AİHM’in başvuruları ele almaya başlayacağını söyledi.

Jagland şöyle konuştu:

“Türkiye ve Avrupa, görevden alınanlar veya cezaevinde bulunanlarla ilgili adli güvencelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını temel almasından sorumludur. Görevden alınanlar, kapatılan örgütler, kapatılan okullar ve medya kuruluşları ile el konan özel mülkiyet davaları için Türkiye'de kurulacak komisyon, bağımsız olarak ve AİHM esaslarına göre çalışmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvuru olursa söz konusu komisyonun bir iç hukuk yolu olup olmadığına karar verecektir. Tutuklu yargılanmakta olan gazeteci ve milletvekilleri davaları sıradan Türk mahkemelerinde ele alınacak. Ancak bu kişilerin aynı zamanda Avrupa Mahkemesine başvurma hakları da var. AİHM, Türk mahkemelerinin AİHM'e dayanarak karar verip vermediklerini inceleyecektir.

Bu kişilerin durumu önemlidir zira birçoğunun yargılama öncesi tutukluluk halleri sürmektedir. Davalar Anayasa Mahkemesi tarafından yakında ele alınmazsa, Avrupa Mahkemesi etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığını göz önünde bulunduracak ve başvuruları ele almaya başlayacaktır.”