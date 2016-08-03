Avrupa Konseyi: Türkiye’yi anlıyoruz ama hukuka uyulmalı

Avrupa Konseyi Başkanı Thorbjorn Jagland, Türkiye'deki darbe girişimini kınadıklarını ancak Türkiye'nin de hukukun üstünlüğü prensibine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bugün Türkiye'ye giden Jagland Ankara'da ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.

Jagland görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, darbe girişimine karşı Avrupa Konseyi ve şahsı adına Türkiye'ye destek için Ankara'da olduğunu söyledi.

Girişimi "şoke edici" olarak nitelendiren Jagland, 1980 darbesi sonrası Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığını hatırlattı.

Jagland, "Darbeciler başarılı olsaydı benzer bir sonuçla biz yine karşı karşıya kalacaktık. Zira darbecilerin ve darbeyi destekleyen kişilerin iktidarı elinde bulundurduğu bir ülkenin Avrupa Konseyi'ne üye olma şansı yoktur" dedi.

Gülen Cemaati için "gizli şebeke" ifadesini kullanan Jagland, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bu darbenin arkasındakilerle ve devlet kurumlarına, orduya, muhtemelen yargıya sızan bu gizli şebeke ile mücadele etmek gerek.

"Şunu da söylemek isterim: Tüm bunların Türkiye'nin demokratik ve devlet kurumları için ne denli tehdit oluşturduğu Avrupa'da fazla anlaşılmıyor."

Avrupa Konseyi; 1949'da Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla kurulmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Avrupa Konseyi'ne bağlı.

Türkiye, Konsey'in 47 üyesinden biri.

Hükümet, darbe girişimi sonrası Türkiye'de 3 ay olağanüstü hâl ilan etmiş ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya almıştı.

Çavuşoğlu: Avrupa yanlış tutumundan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise basın toplantısında darbe girişiminin Türkiye'nin ve Avrupa Konseyi'nin savunduğu değerleri; demokrasiyi, insan haklarıni ve hukukun üstünlüğünü hedef aldığını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu girişim sonrası atılacak adımlarla ilgili olarak Avrupa Konseyi'ni bilgilendireceklerini belirtti.

Avrupa'nın bugüne kadarki yaklaşımının son derece negatif olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugüne kadarki yaklaşımlarıyla Türkiye'deki darbe girişimcilerine destek olmaktadırlar, onları daha da cesaretlendiriyorlar. Dolayısıyla maalesef bugüne kadarki yanlış tutumundan Avrupa Birliği'nin, birçok Avrupa ülkesinin de Avrupa basınının da vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, "Biz, 'Bizim tarafımızda olun' demiyoruz. Doğru ne ise o. Objektif ve dengeli olun. Dürüst olalım." diye konuştu.

Avrupa Konseyi: Parlamentonun bombalanması rezilliktir

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti.

TBMM'ye ziyarette bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile makamında görüştü. Yaklaşık 1 saat görüşmeden sonra Jagland, TBMM'de F-16 tarafından bombalanan kısımda incelemede bulundu. Jagland, "Meclis'teki durum darbenin neden olduğunu gösteriyor. Avrupa'da devletin uçağını kullanarak parlamentonun bombalanması rezilliktir ve tektir" dedi.