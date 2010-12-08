-AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Avrupa Konseyi'nin ''Spor karşılaşmalarında, özellikle futbol maçlarında seyirci şiddeti ve kötü davranış konusundaki Avrupa Sözleşmesi'' çerçevesinde düzenlenen 31. Daimi Toplantısı, İstanbul'da başladı. Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Akgün Otel'de yapılan toplantının açılışında, kaba kuvvet, aşırı güç ve cebir anlamına gelen şiddetin her durumda zarar verici ve huzur bozucu olduğunu, bunun da boş vakit geçirmek için gidilen spor müsabakalarının çekilmez bir hal almasına sebep olduğunu söyledi. Bu sorunun genel olduğunu ve sadece Türkiye'yi değil tüm dünya sporunu etkilediğini vurgulayan Özak, ''Sonuçları kendi başarısı veya başarısızlığı gibi gören bir taraftarın, şiddete teşvik edilmemesi için ortak bir çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Avrupa Konseyi ortak bir sorun olan sportif karşılaşmalarda, özellikle futbolda seyirciler arasında şiddet ve taşkınlıklardan ve bunun sonuçlarından endişe duyulmasından dolayı ciddi çalışmalar sürdürmektedir. 1986'da Avrupa Konseyi üye ülkelerinde imzalanan Avrupa Sözleşmesi, üye ülkelerde kanunların hazırlanmasını zaruri kılmıştır. Bu amaçla hükümetimiz 2004 yılında spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunu uygulamaya koymuştur'' diye konuştu. Geçen 6 yılda yaşanan tecrübeler ışığında yasanın eksik taraflarını gördüklerini ve hazırlanan yeni taslağın kısa süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine geleceğini anlatan Faruk Nafız Özak, şöyle devam etti: ''Seyirci hareketlerine özgü hukuki çerçeveyi çizen, suç tanımlarını yapan ve uygun cezayı belirleyen yasal düzenlemeler hususunda çok hassas davrandığımızı belirtmek isterim. Yalnızca yasalarla sporda şiddeti ortadan kaldırmamız mümkün değildir. Aileden başlayan, okul öncesine giden, ilk, orta öğretim ve hayat boyu devam eden bir eğitimle sporda şiddeti asgariye indirebilir, azaltabiliriz.'' -''EURO 2020'YE TALİBİZ''- Türkiye'de önceden ve önümüzdeki yıllarda yapılacak uluslararası organizasyonlardan da bahseden Faruk Nafız Özak, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliğini 1 oyla kaybettiklerini, EURO 2020'ye aday olduklarını kaydetti. UEFA delegelerinin Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'nin yapmasını istediğini dile getiren Özak, ''İnşallah bunu başaracağız. Bu konuda 9 tane yeni stat yapıyoruz. Amacımız en sonra olimpiyat yapabilmek. Bu büyük organizasyonları yapabilmek için sporun gerçek anlamı olan fair playa, centilmenliğe, güler yüze, hoşgörüye ve takım ruhuna sahip olmamız gerektiğini biliyoruz'' dedi. Bakan Özak, bugün yapılan toplantının amacının şiddet ve düzensizliği azaltmak olduğunu vurgulayarak, ''Bu konuda sizlerin tecrübelerine çok ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Daha az şiddet, daha çok fair play sporu geliştirecek, sporcu sayımızı ve kalitemizi artıracaktır'' şeklinde konuştu. Avrupa Konseyi'nin 31. Daimi Toplantısı, yarın yapılacak basın toplantısının ardından sona erecek.