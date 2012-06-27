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Dünya

Avrupa Konseyi: Suriye Avrupa için tehdit

Bildiri AKPM üyesi 70'den fazla parlamenter tarafından imzalandı

27 Haziran 2012 22:14

 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) imzaya açılan bir bildiride, Suriye'nin Türk jetini düşürerek "uluslararası hukuku açık ve ciddi biçimde ihlal ettiği" görüşüne yer verildi.
 
AKPM'nin Strasbourg'da devam eden genel kurul toplantıları paralelinde imzaya açılan ve "Suriye'nin sataşkanlığı Avrupa için tehdittir" başlığıyla yayımlanan yazılı bildiride, Türk jetinin hiçbir uyarı yapılmaksızın düşürülmesi "kabul edilemez" bir eylem olarak nitelendi.
 
Bugün yayımlanan bildiride, jet krizine neden olan olay, "Esad rejiminin, sataşkanlığını, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı tehdit edici şekilde sınırları ötesine yaydığının göstergesi" olarak tanımlandı.
 
AKPM üyesi 70'den fazla Avrupalı parlamenter tarafından imzalanan bildiride, Türkiye'nin "bu tahrik edici saldırı karşısında azim ve itidalini muhafaza eden" tavrından övgüyle söz edilip, Ankara ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.
 
 

BM ve NATO'YA çağrı

 
 
Birleşmiş Milletler ve NATO gibi uluslararası teşkilatlar da benzer yaklaşım sergilemeye çağrıldı.
 
Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden parlamenterlerin üye olduğu AKPM'de Türkiye de 12 parlamenterle temsil ediliyor.
 

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