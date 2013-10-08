Avrupa Konseyi: Sünnet kararını çocuklar versin

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından oylanan bir tasarıda üyelerin büyük bir çoğunluğu sünnetin sağlıktan çok dini bir karakter taşıdığı belirtilerek bu kararı ailelerin değil çocukların vermesini istedi.

İspanyol El Pais gazetesinde yer alan haberde, 47 ülkenin üye olduğu konseyde alınan bu kararın Müslüman ve Yahudi toplumun tepkilerini çektiği yazıldı.

Gazete, İsrail hükümetinin daha da ileri giderek bu kararın anti semitizm içerdiğini savunduğunu ve yasa tasarısını protesto ettiğini belirtti.

İspanya’nın başını çektiği parlamenterler meclisi kararında çocukların dini gerekçeler gösterilerek sünnet edilmesinin çocuk hakları ihlaline girdiği vurgulanarak üye ülkelerin bu konularda değişikliğe gitmesi tavsiye edildi.

İspanya Sosyalist Partisi milletvekili Ramón Jauregui, dini gerekçeler ileri sürülerek bu tip operasyonlara karşı çıktıklarını kaydederek, "Bu kararı iki merci verebilir, biri çocuk reşit olunca diğeri ise doktorlar. Din bu bağlamda öncü olmamalıdır" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jaglandâ bir mektup göndererek karardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Peres sünnetin Yahudi toplumu tarafından binlerce yıldır uygulanan bir gelenek olduğunu hatırlatarak bunun dini özgürlüklerin kısıtlaması anlamına geleceğine işaret etti.