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Dünya

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Türkiye'ye ‘Zeytin Dalı Harekâtı'nı durdurun' çağrısı

AKPM Birleşik Avrupa Sol Grubu Başkanı Tiny Kox: Kürtlerle barış süreci tekrar başlatılmalı

25 Ocak 2018 01:17

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Birleşik Avrupa Sol Grubu Başkanı Tiny Kox, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ele alındığı oturumda, Türkiye’yi askeri müdahaleye son vermeye çağırdı.

Kox, “BM Anlaşması’na uygun olarak Suriye’ye askeri müdahaleye son verilsin ve güvenlik dahil siyasi sorunlar siyasi yollarla çözülsün” dedi.

Kox, ayrıca Avrupa Konseyi üyelerini, Türk ordusunun en kısa sürede Suriye’deki eylemlerini sonlandırması ve bu ülkeden çekilmesini öngören kararının kabul edilmesi yönünde BM Güvenlik Konseyi’ne etki yapmayı talep etti.

Kox, “BM Anlaşması ile örgütümüzün ilkelerinin ihlal edildiği konusunda Türkiye’yi ikna etmek için AKMP bakanlar komitesi ve insan hakları komiserinin tüm potansiyeli devreye sokulmalı” ifadelerini kullandı.

“Kürtlerle barış süreci tekrar başlatılmalı”

Kox, 2013 tarihli 1945 sayılı karara uygun olarak Türk yönetimiyle Türkiye’deki Kürt toplumu arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılması gerektiğini söyledi.

 

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