Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 24 Haziran seçimlerine gözlemci gönderiyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini izlemek üzere Türkiye'ye 33 kişilik heyet göndereceğini açıkladı.

Ukrayna'dan Olena Sotnyk'in başkanlığındaki 33 kişilik AKPM heyeti, 22 Haziran'da geleceği Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adayları ve parti liderleri ya da onların temsilcileriyle görüşmeyi de planlıyor.

Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Meclisi (AGİT PM) ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, seçim için Türkiye'ye gözlemci göndereceğini açıklamıştı.