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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Konseyi: OHAL yakında kaldırılabilir

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland Türkiye’de 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL’in yakında kaldırılabileceğinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

07 Eylül 2016 20:24


Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland Die Welt gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye’de üç aylığına ilan edilen OHAL’in ekim ayı ortasında yeniden uzatılacağına ilişkin işaretler görünmüyor, o yüzden uzatılacağına ihtimal vermiyorum“ diye konuştu. Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz günü ülkede üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi Toplantısı İçin Strasbourg‘a gelmesini "önemli bir sinyal“ olarak değerlendirdi. Jagland, "Bu ziyaretin, Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi gibi konularda Avrupa ile işbirliği yapmasını ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi’ni tanıdığını ortaya koyduğunu" belirtti.

'Yargılamalarda hukuk devleti standartlarına dikkat edilmeli'

Genel Sekreter Jagland, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin darbe girişimi nedeniyle yargılanacakların duruşmalarına gözlemci olarak katılmayacağını ancak darbe yaptıkları şüphesi altında bulunan kişilerin yargı sürecinde hukuk devleti standartlarına dikkat edilmesi doğrultusunda Türkiye hükümetine tavsiyelerde bulunabileceğini, böylece yargılananların haklarının korunmasına yardımcı olunacağını da sözlerine ekledi.

47 üyeli Avrupa Konseyi özellikle demokrasi ve insan hakları konusunda faaliyet gösteriyor. Türkiye Konsey‘in 1950'den bu yana üyesi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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