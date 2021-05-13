Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a "insan hakları" uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Atina'nın Türkiye üzerinden Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacılara yönelik muamelesiyle ilgili olarak üç Yunan bakana bir mektup yazdı.

"Vatandaşı Koruma", "Göç ve İltica" ve "Denizcilik" bakanlarına gönderilen 3 Mayıs tarihli mektupta, Yunanistan'ın "geri itme iddialarını baskın kanıtlara rağmen şu ana kadar sadece yalanlamakla" yetindiğini belirten Mijatovic, artık bunun yeterli olmayacağını belirtti.

Mijatovic, "Sizi bu uygulamalara son vermeye ve hem geri itme iddialarının hem de güvenlik güçlerinin kötü muamelesine dair suçlamaların bağımsız ve etkili şekilde soruşturulmasını sağlamaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, Türkiye'den Yunan adalarına ulaşan göçmenlerin Yunan güvenlik güçlerince botlara bindirilip Türk sularına geri itildiğine dair vakalara yönelik bildirimlerin arttığını aktardı. Mijatovic, bu kişiler arasında, Yunanistan tarafından resmen sığınmacı olarak kaydedildikten sonra Türk sularına gönderilenler dahi olduğunu ifade etti.

Mijatovic, Türkiye'den kara ya da deniz yoluyla Yunanistan'a ulaşan sığınmacılar doğru bir prosedür izlenmeden geri çevrildiğinde, bu tarz ihlallerden korunmak için başvuracakları bir mercinin olmadığını belirtti.

Yunanistan özelinde tüm üyelere uyarı

Mijatovic, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinin 2018 yılındaki raporunda Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacılara ilişkin güvenilir iddialara yer verildiğini ancak buna rağmen aynı yöndeki suçlamaların sürdüğünü ifade etti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, "Üye devletler, bu tür vakalarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesini ve BM Mülteciler Sözleşmesi'ndeki geri gönderme yasağını ihlal etmediklerine kanaat getiremezler" dedi.

Bildirilen vakaların gerçekleşme biçiminin Yunanistan'ın insan hakları alanındaki yükümlülükleriyle de bağdaşmayacağını vurgulayan Mijatovic, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de Ocak 2020'den beri bölgede onlarca geri itme vakası yaşandığına dair bilgi edindiğini hatırlattı.