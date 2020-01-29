Avrupa Konseyi'nden Wikileaks kurucusu Assange'a destek: ABD'ye iadesi gazeteciler için tehlikeli bir emsal durum oluşturur

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Avrupa Konseyi'nden parlamenterler, Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karşı durma kararı alarak, "iadenin gazeteciler için tehlikeli bir emsal durum" oluşturacağı görüşü savundu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Britanya'yı eleştireceği ve Assange'a desteğini sunacağı final raporu, Britanya İşçi Partisi'nin temsilcisi Lord George Faulkes tarafından hazırlanacak. Raporda parlementerlerin mecliste gündeme getireceği yasa tasarıları da bulunacak.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin oylayacağı yasa tasarılarından birinin, Birleşmiş Milletler işkence raportörü Nils Melzer'in "Assange'ın ABD'ye iadesi engellensin" çağrısının desteklenmesi olacağı bildirildi.

Faulkes'in hazırladığı raporda Assange ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra Türkiye, Rusya ve Malta gibi ülkelerde medya özgürlüğünün durumu da ele alınacak.

Assange, Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor ve ABD'nin talebiyle iadesi için sıklıkla hakim karşısına çıkıyor. Assange, ABD'ye iade edilirse casusluk suçlamaları sebebiyle 175 yılla yargılanacak.