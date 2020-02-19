Avrupa Konseyi'nden Türkiye raporu: İnsan hakları savunucularını susturmak için yapılan tutuklamalar en büyük sorun

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Ankara'ya "hukukun üstünlüğünün sağlanması" için çağrıda bulundu. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve sivil toplumun sindirilmesinin ele alındığı 2019 Türkiye raporunda insan hakları savunucularına yönelik tutuklamaların had safhaya ulaştığı ve 'en büyük sorun olduğu' belirtildi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović tarafından hazırlanan raporda Türk yetkililere, "insan hakları savunucularının, avukatların ve gazetecilerin hedef alınmaması" için de çağrıda bulunuldu. İnsan hakları savunucularını susturmak için tutuklamaların had safhaya ulaştığı belirtilen reporda bunun Türkiye'de yaşanan en büyük sorun olduğu belirtildi. Mijatovic, Türk makamlarının bu sorunun var olduğunu kabul etmesi ve bu duruma çare araması gerektiğini belirtti.

Demokratik bir toplum için sivil toplum örgütlerinin öneminin vurgulandığı rapor, "Türkiye'de hukuk devleti büyük risk altında. En temek haklar ihlal ediliyor" ifadelerine yer verdi.

"Yargı bağımsızlığı ve insan hakları konusuna büyük sıkıntılar"

Avrupa Konseyi'nin Türkiye raporunda olağanüstü hâl ilan edildikten sonra yargı bağımsızlığı ve insan hakları konusunda ciddi sorunların ortaya çıktığını vurgulandı. Terör konusuyla bağlantılı davalarda büyük hak ihlalleri yaşandığına işaret edilirken en temel hakların ihlal edilmesi ile birlikte Türkiye'de hukuk devletinin büyük risk altında olduğunun altı çizildi.

Bazı tutukluların 'avukat hakkının ellerinden alınması' ve 'keyfi uygulamaların yapılmasının' kabul edilemez olduğu belirtildi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović ve ekibinin hazırladığı 2019 Türkiye raporu için tıklayın.

Avrupa Konseyi'nin 2019 Türkiye raporunda yargı bağımsızlığı, ceza adaleti, adalete erişim, yargı reformu, sivil toplumun sindirilmesi avukatların durumu gibi başlıklar ele alındı. Komiser Dunja Mijatović ve ekibi rapor için 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Komiser, Türk makamlarıyla, yargı mensuplarıyla, ulusal insan hakları oluşumlarıyla ve sivil toplumla görüşmeler yaptı.