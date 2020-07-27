Avrupa Konseyi'nden Polonya'nın İstanbul Sözleşmesi kararına tepki: Kadınların şiddete karşı korunmasında geri adım

Avrupa Konseyi, Polonya'daki hükûmetin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin endişeleri açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını kınadığını söyledi. Burić, "İstanbul Sözleşmesi'ni bırakmak Avrupa'da kadına şiddete karşı oldukça pişmanlık verici ve geriye doğru çok büyük bir adım olur. Eğer sözleşmeyle ilgili herhangi bir yanlış yorumlama veya anlaşma varsa, yapıcı bir diyalogla açıklamaya hazırız" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri de Polonya'nın çekilme kararına ilişkin tepkişlerini dile getirdi. Avrupa Parlamentosu'nun Renew Europe grup lideri ve eski Romanya Başbakanı Dacian Ciolos, Twitter'da "Muhafazakarlığı göstermek için İstanbul Saözleşmesi'ne savaş açmak acınası ve üzücü bir adım" yazdı.

Sözleşme Polonya'da, Katolik Kilisesi'ne derinden bağlı iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) önceki hükûmet tarafından 2015'te imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda seçim kampanyası sırasında "LGBT+ haklarının komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji" olduğunu savunmuştu.