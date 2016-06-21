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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Konseyi: Mülteci anlaşması gözden geçirilsin

Avrupa Konseyi, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

21 Haziran 2016 21:51


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kabul edilen kararda Türkiye’den Yunan adalarına geçen mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesinin Avrupa hukuku ve uluslararası düzenlemelere aykırı olduğu görüşü savunuldu. Kararda, AB'nin Türkiye ile imzaladığı anlaşmayı gözden geçirmesi istendi.

Anlaşmanın tamamen iptal edilmesi önerisi ise Avrupa Konseyi'nde çoğunluğu bulmadı.

AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşması üç mültecinin şikayeti ile AB yargısına taşınmış durumda. Avrupa Adalet Divanı'na yapılan başvuruda, Türkiye’nin mülteciler için güvenli bir üçüncü ülke olmadığı savunuluyor.

Mülteciler anlaşma çerçevesinde güvenli üçüncü ülke olarak Türkiye'ye gönderiliyor.

Yedi AB ülkesi mülteci kabul ediyor

Öte yandan Almanya'da Yeşiller Partisi Milletvekili Hans-Christian Ströbele’nin soru önergesine Federal İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, şimdiye kadar sadece 7 AB ülkesinin Türkiye’den yasal olarak Suriyeli sığınmacıları kabul ettiği belirtildi.

Buna göre mayıs ayı sonu itibarıyla AB çapında toplam 383 Suriyeli mülteci kabul edildi. Bu mültecilerin 157’sini Almanya, 121’ini İsveç, 52’isini Hollanda kabul etti. Finlandiya’nın 11, İtalya’nın 10, Litvanya’nın 5, Lüksemburg’un da 27 Suriyeli'yi aldığı belirtildi. 31 Suriyeli'nin ise Yunanistan’dan gönüllü olarak Türkiye’ye geri döndükleri bildirildi.

AB’ye kabul edilen Suriyeli sayısının az olmasını eleştiren Ströbele, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AB'nin verdiği aşırı tavizlerin bir değeri olmadığının anlaşıldığını" söyledi.

Ströbele ayrıca Alman hükümetine çağrı yaparak Yunanistan'dan Türkiye'ye şimdiye kadar kaç sığınmacının geri döndüğünü açıklamasını da talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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