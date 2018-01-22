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Dünya

Avrupa Konseyi Kuzey Kore yaptırım listesine 17 kişi ekledi

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Konseyi, nükleer ve balistik füze programını geliştirmeye devam eden Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak ek yaptırım kararı alındığını açıkladı

22 Ocak 2018 19:21

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Konseyi, nükleer ve balistik füze programını geliştirmeye devam eden Kuzey Kore\'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak ek yaptırım kararı alındığını açıkladı.
Yeni yaptırımlar kapsamında 17 birey daha yaptırım listesine alınarak bu kişilerin varlıkları donduruldu ve seyahat sınırlandırılması getirildi.
Yaptırım listesine alınan 17 bireyin yasadışı ticari faaliyetlere ve Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştıran eylemlere dahil olduğu belirtildi. 
Yaptırım listesine son eklenen bireylerle birlikte AB’nin Kuzey Kore’de sınırlayıcı önlemler aldığı bireylerin sayısı 58 olurken, 10 şirket de AB Konseyi’nin yaptırım listesinde. Buna ek olarak BM’nin Kuzey Kore’de yaptırım uyguladığı 79 birey ve 54 şirket bulunuyor.

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