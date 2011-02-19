Avrupa Konseyi Kürtçe hizmet istiyor

T24- Avrupa Konseyi, Türkiye'de isteyen belediyelerin Türkçe dışında başka dillerde hizmet vermesine imkan yaratılmasını talep ediyor.

Avrupa Konseyi tarafından Türkiye'deki yerel ve bölgesel demokrasi hakkında hazırlanan denetim raporunda, Türk hükümetine bir kez daha ademi merkeziyetçiliği kuvvetlendirme çağrısında bulunuldu.

Rapor ve beraberindeki tavsiye kararı Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından kaleme alındı. Taslak karar metninde, Türk hükümetinden yerel yönetimler üzerindeki idari vesayeti kaldırması ve belediye meclislerinin, eğer istiyorlarsa, Türkçe dışında başka dillerde hizmet verebilmelerini sağlaması isteniyor. Bu talepler Kongre’nin 2007 yılındaki Türkiye raporunda da dile getirilmişti.

Yerel Yönetimler alanında Avrupa’nın referans kurumu olan Kongre, Türkiye’de yürürlükte olan ceza ve terörle mücadele yasalarının yerel demokrasinin işleyişinde yıkıcı etki yarattığını da savunuyor.



‘Valiler engelleyici’



Raporda vaililerin il genel meclisleri bünyesindeki konumları da sorgulanıyor. Valilerin il genel meclis yönetimlerindeki rollerinin “alışılmadık” ve il yönetiminde özerkliği engelleyici bir faktör olduğu vurgulanıyor.

Avrupa Konseyi tarafından eleştirilen bir diğer konu da belediyelerin gelir kaynaklarıyla ilgili. Kongre, bu konudaki son düzenlemelerin belediyeleri merkezi idareye daha da bağımlı kıldığını dile getiriyor.

Taslak kararda, Türkiye’den, Avrupa’nın yerel demokrasiyle ilgili temel belgeleri olan Yerel Özerklik Şartı, Azınlıkları Koruma Sözleşmesi ve Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nı imzalayıp onaylaması da isteniyor.

Rapor ve beraberindeki tavsiye kararı metni Avrupa yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Mart ayında Strasbourg’da düzenlenecek genel kurul toplantılarında oylanacak.