Avrupa Konseyi: Kaftancıoğlu'nun yeri cezaevi değil siyaset sahnesi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye İzleme Komitesi, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verdiği karara tepki göstererek, “Kaftancıoğlu'nun yeri cezaevi değil siyaset sahnesi” açıklamasında bulundu.

Komitenin Türkiye raportörleri İngiliz John Howell ve Latviyalı Boriss Cilevics ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yargıtay’ın Kaftancıoğlu için verdiği 5 yıl mahkumiyet ve siyasetten men cezasından dehşete düştük” denildi.

Euronews'in haberine göre cezanın eski Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eski sosyal medya mesajlarına dayandırılarak verildiği hatırlatılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'nin demokrasisine ve siyaset sahnesine yönelik yeni darbe"

“Bu ceza, muhalefet üyelerine karşı ve önde gelen bir kadın politikacıya yönelik bir başka adli taciz vakasını daha gösteriyor. Bu karar, 2023'te yapılması öngörülen genel seçimler öncesinde daha da endişe verici olan Türkiye'nin demokrasisine ve siyaset sahnesine yönelik yeni darbe özelliği taşıyor.”

“Canan Kaftancıoğlu'nun yeri cezaevi değil siyaset sahnesidir” ifadesi kullanılan açıklamada, “Türk yetkililere bu demokratik olmayan uygulamalara son vermeleri çağrısı yapıyoruz.” denildi.

Türkiye’de tartışmalı ceza yasalarının ilgili maddelerinin sivil toplumun vazgeçilmez bileşenleri olan eleştirel sesleri ve muhalif görüşleri susturmayı amaçladığı görüşü dile getirilen açıklamada, suistimal edici yargı süreçlerine yol açan bu maddelerin Venedik Komisyonu ve AİHM’in belirlediği Avrupa standartlarına göre değiştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “bu tür yasal süreçlerin demokrasi için ciddi tehdit oluşturduğu uyarısı” yapıldı.