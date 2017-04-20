Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: YSK kararı AİHM'e götürülebilir

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Strasbourg'da yaptığı açıklamada hiçbir uluslararası kuruluşun herhangi bir ülkede bir referandumu geçersiz sayma imkanının bulunmadığını belirterek "Ancak Türk Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) manipülasyon iddialarına rağmen referandumu iptal etmeme kararına karşı AİHM'e başvurulması düşünülebilir" diye konuştu. Jagland, şimdiye kadar bir halk oylaması ile ilgili bir yargı kararı bulunmadığını da belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) referandum sonucunun iptali konusunu Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürme planıyla ilgili olarak "Benim kanaatim çok açık. CHP'nin AYM'ye başvurma hakkı yok… YSK'nın kararı doğrudur, referandum AİHM yetkisi dışındadır" açıklaması yapmıştı.

Feyzioğlu: AYM'nin konuyu gündemine alması gerekir

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da olası AYM süreciyle ilgili DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada YSK kararlarının nihai karar olduğunu, ancak Anayasa Mahkemesi'nin AİHM'yi esas alarak genel seçimle ilgili usulsüzlükleri gündemine alma yolunu izleyebileceğini belirtmişti.

Feyzioğlu, "Dolayısıyla AYM de AİHM gibi 'yerele bakmam ama geneli ilgilendiren seçimlere bakarım' demelidir. Sonuçta bu bir genel seçim değil, ama herkesi genel seçimden daha fazla ilgilendiriyor. Bu gelecek nesilleri de ilgilendiren bir tercih olduğu için genel seçimden misliyle daha önemli ve etkileyici. Bu sebeple de AİHM içtihadını benimsemeye devam ederse AYM'nin konuyu gündemine alması gerekir" dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi'ne bağlı seçim gözlemcileri 16 Nisan referandumu sonrasında açıkladıkları ön raporda referandumun uluslararası standartları karşılamadığını açıklamışlardı.

Jagland: İdam cezası Konsey üyeliğini bitirir

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa'nın Türkiye'de olabilecek en kötüsünü engellemeye odaklanması gerektiğini belirterek "İdam cezasının geri getirilmesi olabilecek en uç popülist adım olur" uyarısında bulundu.

Jagland, idamın yeniden yürürlüğe sokulmasının Türkiye'nin 1950 yılından bu yana süren Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmayacağını vurgulayarak "Bu konuda taviz verilemez. Aksi takdirde bu, Avrupa kıtasının batışı anlamına gelir" diye konuştu.